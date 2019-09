Asi stovka konzervativních poslanců jej předtím v dopise obvinila z "čistky umírněných kolegů". "Premiérovo rozhodnutí vyloučit tyto členy parlamentu z poslaneckého klubu je principiálně nesprávné a politicky nepraktické. Nyní je třeba sjednocovat, nikoli rozdělovat," uvedla skupina v čele s Damianem Greenem. Ten následně v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC postup Johnsona a jeho poradců označil za "obludně nespravedlivý".

🚨 This evening we met as a Caucus and have collectively agreed that the events of the last few days has shown a purge is taking place of moderate colleagues in the Parliamentary Party. This cannot, and is not right! 🚨 pic.twitter.com/4y0TP5VWEM