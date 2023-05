Sunak neskrývá zklamání z dosavadních výsledků voleb, navrch mají labouristé

Pro Sunaka jde o první volební test od chvíle, co se stal britským premiérem. Konzervativci ale ztratili kontrolu nad více než 40 místními radami, na jejich úkor získávají labouristé a liberální demokraté. Podle propočtů BBC by labouristé aktuálně měli až devítiprocentní náskok, pokud by volila celá Velká Británie.

"Změnili jsme stranu. Získali jsme důvěru voličů. A nyní můžeme změnit naši zemi," vzkázal lídr labouristů Keir Starmer prostřednictvím twitteru. K hlavním tahákům jeho strany patří slibované snížení životních nákladů či boj s kriminalitou.

Starmer podle serveru Politico uvedl, že země je na kurzu k volební většině pro labouristy po dalších parlamentních volbách. Sunak přiznal, že v částech země šlo pro konzervativce o noc plnou zklamání, ale trval na tom, že strana ukázala i určitý progres.