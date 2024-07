České reakce na britské volby: První slova Fialy a Rakušana. Změny v zahraniční politice nečekají

Fiala předpokládá, že britská podpora Ukrajiny, která už přes dva roky čelí plnohodnotné ruské invazi, bude pokračovat. Premiér dodal, že stojí o další rozvoj vztahů mezi Českem a Velkou Británií.

"Po 14 letech vlády konzervativců s chaotickou koncovkou se očekávalo, že Britové zvolí změnu. Co znamená výsledek britských voleb pro nás? Ve vztahu k Evropské unii lze předpokládat věcný přístup a otevřenost ke spolupráci. Pokud jde o postoj Británie k ruské agresi proti Ukrajině, Labour Party opakovaně dala najevo, že Spojené království i nadále zůstane klíčovým spojencem Ukrajiny," napsal ministr vnitra Rakušan na sociální síti X.

Labouristé potřebovali k zajištění parlamentní většiny získat alespoň 326 poslaneckých mandátů. Již exit polly zveřejněné po uzavření volebních místností ve 23:00 našeho času jim slibovaly více než 410 křesel a pohodlnou většinu. Sunak proto v průběhu volební noci uznal porážku. "Labouristická strana vyhrála tyto volby a já jsem již zavolal Keiru Starmerovi, abych mu pogratuloval k výhře," uvedl končící premiér.

Starmer vystoupil krátce poté s emotivním projevem před svými příznivci. "Dokázali jsme to. Dělali jste kampaň, bojovali jste za to, hlasovali jste pro to a teď to přišlo. Změna začíná právě teď," prohlásil a připomněl, že Británii dlouhá léta vládli konzervativci. "Můžeme zase jednou zazářit v zemi, která má po 14 letech šanci získat zpět svou budoucnost," dodal.

Zajímavostí je, že konzervativci přišli o čtyři křesla v obvodech někdejších premiérů Davida Camerona, Theresy Mayové, Borise Johnsona a Liz Trussové, která navíc kandidovala. K obhajobě mandátu jí chybělo asi šest stovek hlasů. Místo si udržel alespoň končící premiér Sunak.

Podle odhadů BBC bude volební účast kolem 60 procent druhá nejnižší od roku 1885. Méně lidí přišlo k urnám jen v roce 2001, tehdy to bylo 59 procent. V celostátním měřítku získají labouristé 35 procent hlasů, konzervativci 24 procent a liberální demokraté 12 procent, vyplývá z předpovědi veřejnoprávní stanice.