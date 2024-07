Volby v Británii: Starmer vystřídá Sunaka, který uznal porážku. Labouristé mají přes 400 křesel

Labouristé potřebovali k zajištění parlamentní většiny získat alespoň 326 poslaneckých mandátů. Již exit polly zveřejněné po uzavření volebních místností ve 23:00 našeho času jim slibovaly více než 410 křesel a pohodlnou většinu. Sunak proto v průběhu volební noci uznal porážku. "Labouristická strana vyhrála tyto volby a já jsem již zavolal Keiru Starmerovi, abych mu pogratuloval k výhře," uvedl končící premiér.

Starmer vystoupil krátce poté s emotivním projevem před svými příznivci. "Dokázali jsme to. Dělali jste kampaň, bojovali jste za to, hlasovali jste pro to a teď to přišlo. Změna začíná právě teď," prohlásil a připomněl, že Británii dlouhá léta vládli konzervativci. "Můžeme zase jednou zazářit v zemi, která má po 14 letech šanci získat zpět svou budoucnost," dodal.

Po páteční osmé hodině ráno zbývalo určit vítěze ve 14 obvodech. Labouristé měli v tu chvíli jistých 409 křesel, druzí konzervativci jen 113. Liberální demokraté si oproti posledním volbám polepšili o 62 míst na celkových 70 mandátů. Naopak skotská SNP přišla o desítky mandátů. Čtyři zákonodárci budou reprezentovat stranu Reform UK, kterou vede Nigel Farage.

Zajímavostí je, že konzervativci přišli o čtyři křesla v obvodech někdejších premiérů Davida Camerona, Theresy Mayové, Borise Johnsona a Liz Trussové, která navíc kandidovala. K obhajobě mandátu jí chybělo asi šest stovek hlasů. Místo si udržel alespoň končící premiér Sunak.

Podle odhadů BBC bude volební účast kolem 60 procent druhá nejnižší od roku 1885. Méně lidí přišlo k urnám jen v roce 2001, tehdy to bylo 59 procent. V celostátním měřítku získají labouristé 35 procent hlasů, konzervativci 24 procent a liberální demokraté 12 procent, vyplývá z předpovědi veřejnoprávní stanice.

Britové si ve čtvrtek zvolili 650 poslanců dolní parlamentní komory, kdy jeden zákonodárce připadá na jeden volební obvod. Předvolební kampaň oficiálně začala 22. května, kdy úřadující premiér Rishi Sunak oznámil termín voleb.

Sunak v posledních týdnech zavítal na předvolební shromáždění v 54 obvodech, z nichž ve valné většině se konzervativci snaží udržet mandát. Starmer navštívil 57 obvodů, přičemž ve 43 z nich chtěli labouristé zaujmout místo zástupců současné vládnoucí strany.

Do kampaně se zapojila i média. Například bulvární deník The Sun poprvé od roku 2005 vyjádřil podporu labouristům, které navíc podpořily i deníky Sunday Times, Financial Times, Daily Mirror a The Guardian. Na straně konzervativců jsou redakce Daily Mail a Daily Telegraph.