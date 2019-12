Britská turistka se obrátila na policii letos v červenci a tvrdila, že ji Izraelci znásilnili v hotelu ve městě Agia Napa na severovýchodě ostrova. poté ale obvinění stáhla; u soudu uváděla, že se tak stalo pod nátlakem policistů.

Kyperský soud původně vzal do vazby všech 12 podezřelých mladíků ve věku od 15 do 18 let, po deseti dnech je ale propustil. Právě tehdy Britka přiznala, že s Izraelci souložila dobrovolně, ale že ji ponížilo a rozčílilo, když ji při tom tajně natáčeli na mobil a nakonec vyhodili z hotelového pokoje. Ve vazbě následně skončila sama mladá žena, po měsíci ji soudce propustil na kauci.

Soud s britskou turistkou začal v říjnu a nyní soudce dospěl k závěru, že je vinna z křivého obvinění, za což jí hrozí až rok vězení a pokuta ve výši až 1700 eur (přes 40.000 Kč). Trest má soudce oznámit 7. ledna.

Dívčina právní zástupkyně už oznámila, že se proti verdiktu hodlá odvolat. Podle ní Britka své obvinění stáhla pod nátlakem a bez přítomnosti advokáta.