AI vyčítá výrobcům vakcín, že neuvolní patenty

Společnosti AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna a Novavax podle ní před spravedlivou distribucí dávají přednost obchodování ve prospěch bohatých států.

"Očkování celého světa je naší jedinou cestou z této krize," řekla generální tajemnice AI Agnès Callamardová. "V tomto čase bychom měli jako hrdiny oslavovat společnosti, které tak rychle vynalezly vakcíny. Velké farmaceutické firmy místo toho vytvořily záměrným blokováním sdílení znalostí a jednáním ve prospěch bohatších států naprosto předvídatelný a naprosto zničující nedostatek očkovacích látek pro mnoho dalších, k jejich hanbě a našemu kolektivnímu smutku," prohlásila Callamardová.

Organizace ve zprávě uvedla, že přezkoumala lidskoprávní politiku každé společnosti, ceny očkovacích látek, záznamy o duševním vlastnictví, sdílení znalostí a technologií, spravedlivé přidělování dostupných dávek a transparentnost. Zjistila, že každá z šesti firem v různé míře neplní své závazky v oblasti lidských práv.

"Z 5,76 miliardy dávek podaných po celém světě se mizerných 0,3 procenta dostalo do zemí s nízkými příjmy a více než 79 procent do zemí se středně vysokými a vysokými příjmy," uvádí zpráva. Podle AI je v nízkopříjmových zemích naočkováno méně než jedno procento obyvatel, zatímco v bohatých zemích přes 55 procent. V chudších státech často nejsou plně naočkovaní ani zdravotníci, dodala organizace.

Některé z hodnocených společností pokračovaly v zásobovaní států, o kterých je známo, že hromadí vakcíny navzdory výzvám k upřednostnění spolupráce s programem COVAX, uvedla AI ve zprávě. Podle organizace navíc odmítly podpořit mezinárodní iniciativy za sdílení znalostí a technologií.

"Dnes zbývá 100 dní do konce roku. Vyzýváme státy a farmaceutické společnosti, aby drasticky změnily kurz a udělaly vše potřebné k dodání dvou miliard vakcín do nízkopříjmových zemí. Nikdo by neměl trávit další rok v utrpení a strachu," prohlásila Callamardová.