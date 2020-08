Běloruské volby doprovází zatýkání, v ulicích Minsku jsou vojenská vozidla

Již v sobotu byla zadržena šéfka volební kampaně Svjatlany Cichanouské, která je hlavní protikandidátkou autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Dnes se na sociálních sítích objevila informace, že zemi kvůli obavám o svou bezpečnost opustila i Veronika Capkalová, která stála dosud po boku Cichanouské. Capkalová je manželkou bývalého prezidentského kandidáta Valeryje Capkala, který ze země kvůli obavám ze zatčení uprchl již před několika týdny. Podle mluvčí Cichanouské bylo dnes ráno zadrženo osm dalších lidí z jejich volebního týmu.

Things are getting serious in #Belarus . Brace for the impact. Military and equipment for crowd dispersal is being deployed to #Minsk , now pic tgm NEXTA pic.twitter.com/IVG0jkYCEb

Svjatlana Cichanouská, 37letá bývalá učitelka, se ve volbách rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského. A do ulic Minsku i dalších běloruských měst přilákala na předvolební setkání velké množství lidí. Kvůli obavám o svou bezpečnost strávila Cichanouská noc na dnešek mimo svůj domov. Již dříve odvezla ze země do bezpečí i své děti, protože jí bylo vyhrožováno, že o ně přijde, jestliže se z prezidentského klání nestáhne.

Jak Cichanouská nedávno uvedla v rozhovoru s britskou BBC, lidé v Bělorusku nevěří, že volby budou spravedlivé. "Já ale stále věřím, že náš prezident pochopí, že jeho čas vypršel. Lidé ho už nechtějí," dodala.

#Belarus: Sviatlana #Tsikhanouskaya has cast her vote.



Within a matter of weeks she went from being a English teacher and mother of two, to being #Lukashenko's biggest challenger pic.twitter.com/xxlrPHGZ0y