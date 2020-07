Běloruský prezident hrozí vypovězením zahraničních novinářů

Lukašenko vládne zemi tvrdou rukou už 26 let a dovolil jen málo projevů nesouhlasu se svým režimem. Nyní však čelí rostoucí nespokojenosti se stavem ekonomiky, s porušováním lidských práv a se zlehčujícím přístupem 65letého prezidenta k pandemii covidu-19.

Dva z hlavních politických rivalů prezidenta, Sjarhej Cichanouski a Viktar Babaryka, byli uvězněni a třetí, Valeryj Capkala, diskvalifikován, aby neohrozili setrvání Lukašenka v úřadu hlavy státu ve volbách vypsaných na 9. srpna. Opozice se pak semkla kolem manželky Cichanouského Svjatlany, která se rozhodla kandidovat místo svého chotě. V neděli ji do ulic metropole Minsku vyšlo podpořit na 5000 lidí.

"Vyzývají k nepokojům. Proč to dovolujete?" čílil se podle Reuters Lukašenko na zasedání vlády. Obvinil přitom média, že protesty proti němu organizují a házejí na něj "špínu za špínou". "Není třeba čekat na konec volební kampaně. Vyžeňte je odsud, jestliže nerespektují naše zákony a vyzývají lidi k Majdanům," láteřil prezident s narážkou na události v Kyjevě, které v roce 2014 vedly k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

"Ať jdou do polí, kde dnes probíhá skutečná bitva, boj o úrodu," prohlásil Lukašenko. Podle něj novináři "by měli fotografovat kombajny. Vyprávět o obyčejných těžce pracujících lidech, kteří krmí naši zemi. Zítra všichni ti pisálci poběží do obchodů koupit si chleba."

Běloruská policie minulý týden pozatýkala stovky lidí, kteří se zúčastnili protestů následujících poté, co centrální volební komise odmítla zaregistrovat některé kandidáty s očividnou snahou napomoci tomu, aby se Lukašenko udržel u moci.