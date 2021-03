Británie odkládá kontroly části zboží z EU

V uplynulých dnech britští obchodníci a správci přístavů upozorňovali, že nejsou na zahájení kontrol připraveni, což by mohlo vést k nedostatku zboží v britských prodejnách, napsal The Guardian. Ministr Michael Gove dnes v parlamentu řekl, že vláda vyslyšela tyto výhrady a zavedla nový časových rozvrh chystaných kontrol. Podle něho se s nimi má začít od 1. ledna příštího roku. Od dubna měli mít obchodníci zdravotní certifikáty pro dovážené zboží jako mléko nebo maso, nově budou nutné od října.

Gove tvrdí, že dosavadní harmonogram zavádění kontrol vycházel z dopadů první vlny pandemie covidu-19, ale že ho vláda změnila, protože pandemie chod země zbrzdila více a na delší dobu, než se očekávalo. Podle Andrewa Opieho, šéfa lobbistického obchodního sdružení British Retail Consortium, rozhodnutí vlády přišlo "za pět minut dvanáct". Zavádět kontroly do doby, než bude hotová infrastruktura, IT systémy a vytvořené postupy pro prohlídky a dokumentaci, by bylo neuvážené, řekl. Dodal, že některá místa, kde se mají kontroly konat, vypadají "jen o něco lépe než díra v zemi".

Sedmadvacítka plné kontroly britského zboží zahájila hned od začátku letošního roku, kdy Británie opustila jednotný unijní trh.