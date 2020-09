Británie otevřela cestu pro soud s teroristy "Beatles", do USA poslala důkazy

Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh čelí podle BBC obviněním z toho, že patřili ke čtyřčlenné buňce IS, jež stojí za popravami západních novinářů, humanitárních pracovníků a syrských vojáků z let 2014 a 2015. Kvůli britskému přízvuku jejích členů se jí přezdívalo podle slavné britské kapely.

Zatčeni byli v lednu 2018 a jsou podezřelí z podílu na zadržení a usmrcení asi dvaceti rukojmích, včetně novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa.

Spojené státy již delší dobu žádaly Británii o spolupráci v případu, ale společný postup blokoval odlišný postoj obou zemí k trestu smrti. V srpnu pak USA uvedly, že oba obviněné v případě uznání viny nepopraví.

"Jsem ráda, že mohu oznámit, že jsme konečně zaslali do USA další důkazy, jež podpoří stíhání Koteyho a Elsheikha. Upřímně doufám, že se oběti a jejich rodiny nyní dočkají spravedlnosti," napsala v úterý na twitteru britská ministryně vnitra Priti Patelová.

Pleased to say that the further evidence to support the prosecution of Kotey & El Sheikh has now finally been transferred to the US.



I sincerely hope that justice for the victims and their families will now be served.https://t.co/aIUEpQgnPt