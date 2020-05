Británie se semkla. Petici za Cummingsovo odstoupení podepsalo přes milion lidí

Poradce v březnu odjel autem k rodině do Durhamu. Spolu s ním několik set kilometrů dlouhou cestu podnikla manželka, u níž se projevovaly symptomy nákazy, a jejich čtyřletý syn. Později pak ještě navštívili hrad v blízkosti místa, kde pobývali. Bylo to v době, kdy Britové byli uzavřeni v karanténě a úřady po nich chtěly, aby pokud možno nevycházeli.

Cummings se odmítl omluvit a rezignaci nenabídl. Přiznal pouze, že měl důvod své cesty zveřejnit předem, ale samotné rozhodnutí odjet podle něj nebylo chybné. Policie oznámila, že zřejmě porušil nařízení, ale že proti němu zpětně nic nepodnikne.

Agentura Reuters dnes oznámila, že pod petici s názvem Dominic Cummings musí být odvolán se zatím podepsalo přes milion lidí. Výzva je na webové stránce Change.org, kde je také petice na Cummingsovu podporu. Pod ní je 37.000 podpisů.

Johnson řekl, že jeho poradce neudělal nic špatného, když rodinu odvezl na otcovo sídlo. K odstoupení Cummingse vyzvalo několik desítek poslanců Konzervativní strany.

Deník Daily Mail napsal, že Cummings plánuje z funkce odejít ještě letos, podle zdrojů tohoto listu by to mohlo být do šesti měsíců.