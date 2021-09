Británie ukončila plán na zavedení covidových pasů

Zároveň ale upozornil, že vláda může své rozhodnutí přehodnotit, pokud by se počet případů nákazy koronavirem exponenciálně zvýšil. Původně plán počítal s tím, že se lidé od konce září budou prokazovat dokladem o prodělání nemoci covid-19, očkování nebo negativním testem při vstupu do zmíněných zařízení.

"Podívali jsme se na to důkladně, a přestože bychom si to měli nechat v záloze jako určitou možnost, s potěšením mohu říci, že nebudeme pokračovat s plánem covidových pasů," řekl ministr Javid.

Podle představitelů zábavního průmyslu by šlo o diskriminaci. Za nepřijatelnou zátěž pro podnikatele tyto průkazy označili někteří členové vládní Konzervativní strany. Pro některé Brity je nepřijatelná samotná myšlenka jakýchkoliv osobních dokladů, protože v této zemi nejsou povinné.

Ministr Javid v rozhovoru také uvedl, že už neočekává, že by Británie musela opět zavést uzávěru. Podrobnosti ke zrušení plánu na covidové pasy a k tomu, jak se vláda připravuje na možné zhoršení pandemie během zimních měsíců, představí premiér Boris Johnson v úterý, uvedl Javid. Vláda chce podle Javida také co nejdříve zrušit povinné PCR testy pro cesty do zahraničí.