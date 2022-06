Británie začíná s deportací migrantů, do Rwandy jich v úterý neodletí více než 11

Počet migrantů, kteří by měli být v úterý deportováni z Británie do Rwandy, "se blíží jednotkám". Stanici BBC to dnes sdělila charitativní organizace Care4Calais, která se před soudem dožadovala úplného zrušení úterní první vlny deportací. Odvolací soud se dnes bude zabývat podněty dalších organizací. Počet migrantů čekajících na odjezd do africké země tak klesl z původních 37 na jedenáct.