Británie zveřejnila akční plán proti koronaviru, strategie předpokládá čtyři fáze

Uvádí to dnes zveřejněný akční plán. Podle premiéra Borise Johnsona je Británie na boj proti nákaze velmi dobře připravená. Co se týče obyvatel, za nejdůležitější krok označil důkladné mytí rukou.

Nová strategie předpokládá čtyři fáze potenciálního vývoje, píše BBC. Británie se podle premiéra a jeho poradců stále nachází v prvním stádiu, v němž jde především o zastavení šíření nákazy. Výskyt koronaviru se zatím v zemi potvrdil u čtyř desítek lidí. Většina obyvatel "by měla žít své životy jako obvykle", řekl Johnson, přičemž zdůraznil význam mytí rukou mýdlem a horkou vodou.

Pokud by se nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, v Británii "etablovala", posunul by se stav do "zdržovací" fáze. V té by bylo hlavním cílem úřadů co nejvíce oddálit nástup rozsáhlé infekce a zamezit tak například náporu na zdravotnický systém, který se v zimním období potýká s vyššími počty pacientů kvůli výskytu chřipky a dalších sezonních onemocnění.

"Mezi kroky, které by se zvažovaly, by mohly být strategie odlučování obyvatelstva (jako například uzavírky na školách, výzvy k větší míře práce z domova, omezení počtu velkých shromáždění)..., při současném zajištění toho, aby země mohla nadále fungovat v co nejnormálnějším režimu," uvádí akční plán vlády.

Po takových opatřeních už v posledních dnech sáhly úřady ve Francii, která aktuálně hlásí skoro 200 případů nákazy novým koronavirem, z nichž tři byly smrtelné. Podle agentury AFP dnes ve francouzských ohniscích infekce zůstalo zavřených celkem asi 120 vzdělávacích zařízení, která mají dohromady skoro 45.000 žáků. Už o víkendu vláda oznámila zákaz akcí na menších prostorách s účastí více než 5000 lidí.

Britská vláda nevylučuje, že epidemie nebo pandemie COVID-19 by mohla mít vícero vln. Třetím pilířem její strategie je proto "výzkumná fáze", která může objasnit pozadí problému a vést k efektivnějším postupům v případě opakovaného boje proti nákaze.

Ve čtvrté fázi epidemie by se úsilí soustředilo hlavně na "poskytování nezbytných služeb a pomoc nejvíce ohroženým skupinám," uvádí britský plán v kapitole o "zmírňování" dopadů hrozící krize. Mimo jiné by to znamenalo, že by mohly být zpřístupněny rezervy léků a zdravotnického materiálu a hrozilo by odkládání jistých lékařských zákroků i změny v provozu nemocnic, včetně povolání zdravotníků z dovolených nebo z odpočinku v důchodu.

"Armáda je pochopitelně vždy připravena pomoci, ale to je součást přiměřeného nejhoršího scénáře," uvedl Johnson na dnešní tiskové konferenci po otázce na možné kapacitní problémy policie. Akční plán ke koronaviru takový nápor dle listu The Guardian nevylučuje, policie by se prý v takovém případě soustředila na boj proti "závažným zločinům" a na udržování veřejného pořádku.

Britský premiér však zdůrazňoval, že na uvedené kroky nemusí dojít. Je podle něj příliš brzy na to říci, zda šíření koronaviru plošným způsobem naruší životy lidí v Británii.

Deník The Times nicméně dnes píše, že podle vládních činitelů má země 30 dní na to, aby se připravila na "vážné propuknutí" nemoci COVID-19. "Vědci se nedomnívají, že se virus nekontrolovaně šíří Británií, ovšem očekává se, že to se v příštích dnech změní. Až se tak stane, čeká se kulminace o šest týdnů později, přičemž by problém mohl přetrvávat několik měsíců," uvádí list.