Britové se budou moci otestovat na protilátky, stát chce data o mutacích

Od úterý mohou do programu vstoupit lidé starší 18 let z Anglie, Walesu, Severního Irska a Skotska, kteří budou podstupovat test metodou PCR. Ti, u kterých bude pozitivní, dostanou dva testovací balíčky. S jejich pomocí si doma odeberou krev z prstu a vzorek podrobí testu. Britský úřad pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) pak mají informovat o reakci protilátek na různé mutace koronaviru.

První z testů by si měl účastník udělat co nejdříve poté, co zjistí, že je pozitivní. Druhý o 28 dní později. Programu se podle UKHSA může zúčastnit 8000 lidí.