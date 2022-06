Britská vláda představila plán na jednostrannou změnu pobrexitových pravidel, EU navzdory

Změny takzvaného severoirského protokolu, který je součástí dohody o vystoupení Británie z Evropské unie, mají podle Londýna zjednodušit přepravu zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království.

Legislativní návrh britské vlády usiluje o zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království. V praxi by přitom šlo o porušení dohody, kterou britský premiér Boris Johnson před méně než dvěma roky podepsal s EU.

Díky protokolu Severnímu Irsku po brexitu zůstala otevřená hranice s Irskem, které je nadále členem unijní sedmadvacítky. Zároveň ale region částečně ztratil dosavadní pevná pouta se zbytkem Británie, protože některé zboží putující mezi oběma částmi ostrovní země nyní podléhá přísným kontrolám.

O návrhu změny severoirského protokolu má debatovat a později hlasovat britský parlament, není přitom jasné, zda vláda dnes zveřejněný návrh skutečně dokáže prosadit.

Britská vláda slibuje, že novela odstraní "zbytečné" papírování při kontrole zboží a že podniky v Severním Irsku budou mít stejné daňové úlevy jako podniky v jiných částech Spojeného království. Návrh zákona podle vlády rovněž zajistí, aby případné obchodní spory řešila "nezávislá arbitráž", a nikoli Soudní dvůr EU.

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová navrhovanou změnu označila za "rozumné a praktické řešení problémů, kterým Severní Irsko čelí". Spojené království podle ní může dosáhnout pokroku v jednáních pouze tehdy, pokud bude EU ochotna změnit samotný severoirský protokol. "V tuto chvíli tomu tak není," uznala ministryně. Zároveň uvedla, že Londýn jedná "v souladu se zákonem" a že by vláda dala přednost "vyjednanému řešení s EU", díky kterému by se ze zmíněného návrhu nemusel stát zákon.

Místopředseda Evropské komise a brexitový vyjednavač za EU Maroš Šefčovič dnes uvedl, že unie o severoirském protokolu znovu jednat nehodlá. "Opětovné projednání protokolu je nereálné. Jakékoli opětovné projednání by jednoduše přineslo další právní nejistotu pro lidi a podniky v Severním Irsku. EU z těchto důvodů nebude protokol znovu projednávat," uvedl. "Naším cílem bude vždy zajistit provádění protokolu. Naše reakce na jednostranné kroky Spojeného království bude odrážet tento cíl a bude přiměřená," dodal.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney uvedl, že uzákonění dnes zveřejněného návrhu britské vlády by vedlo k porušení mezinárodního práva. "Pokud se tato legislativa stane zákonem, bude to fakticky porušení mezinárodního práva. Mimo britskou vládu jsem se nesetkal s nikým, kdo by si myslel, že nejde o porušení mezinárodního práva, když úmyslně přestanete uplatňovat mezinárodní smlouvu," řekl stanici RTÉ.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes v telefonátu britskou šéfku diplomacie Trussovou vyzval, aby v dobré víře pokračovala v jednáních s EU. Mělo by podle něj být nalezeno řešení, které zachová přínosy Velkopáteční dohody z roku 1998, jež ukončila násilí mezi převážně katolickými nacionalisty, usilujícími o sjednocení Irska, a většinou protestantskými unionisty, kteří si přejí zachování Severního Irska jako součásti Spojeného království.

Německý kancléř Olaf Scholz označil navrhovaný zákon za politováníhodný. "Británie přijala velmi politováníhodné rozhodnutí, které je v rozporu se všemi dohodami mezi EU a Británií," řekl. "Je to neopodstatněné také proto, že Evropská komise předložila mnoho pragmatických návrhů," dodal. Řekl, že EU bude na britský postup reagovat jednotně.