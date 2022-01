Britský premiér Johnson prý nelhal ohledně večírku v Downing Street

"Podívejte, domněnka, že lhal, je nesmysl," odpověděl Raab na otázku, zda premiér ve své funkci skončí, pokud se prokáže, že lhal parlamentu. "V Dolní sněmovně se vyjádřil velmi jasně; odpověděl, že to považoval za pracovní akci," dodal.

Johnson se minulý týden omluvil v parlamentu za to, že se předloni 20. května zúčastnil setkání, kam si lidé měli donést vlastní alkohol. Domníval se prý, že jde o pracovní schůzku.

Dominic Cummings, architekt britského odchodu z Evropské unie a bývalý Johnsonův blízký poradce, z Downing Street odešel v atmosféře rozjitřených emocí v listopadu 2020. Nyní na twitteru uvedl, že premiér souhlasil s tím, aby se večírky konaly. "Nejen já, ale další očití svědci... by odpřisáhli, že takto se věci odehrály," napsal Cummings.

Johnsonova omluva přišla poté, co stanice ITV News zveřejnila e-mailovou pozvánku od Johnsonova hlavního soukromého tajemníka Martina Reynoldse na akci konanou 20. května 2020, v níž žádá účastníky, aby si "přinesli vlastní alkohol".

Cummings uvedl, že poté, co Reynoldsovi nejméně dva lidé řekli, aby pozvání zrušil, se Reynolds u Johnsona ujistil, zda se má akce konat. "Premiér souhlasil, že by se to mělo uskutečnit," uvedl Cummings na svém blogu.

Úřednice Sue Grayová momentálně vyšetřuje asi tucet obvinění z porušování pravidel zavedených v boji proti šíření koronaviru, ať už ze strany Johnsona, jeho týmu a zaměstnanců v jeho oficiální rezidenci na Downing Street. Johnsonovi ministři uvedli, že je třeba počkat na závěry vyšetřování.

Kvůli skandálům však klesá Johnsonova podpora mezi voliči a jeho Konzervativní strana se v průzkumech veřejného mínění propadá. Stále více konzervativních zákonodárců prohlašuje, že Johnson by měl odstoupit.