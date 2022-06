Cena plynu pro evropský trh i díky plnění zásobníků klesla pod 80 eur

Krátce po 14:00 SELČ se cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v červenci pohybovala v TTF kolem 78,50 eura (1934 Kč), a proti předchozímu dni tak vykazovala pokles přibližně o 1,4 procenta. Ceny se začaly zvyšovat už loni na podzim, podle části ekonomů v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal), ve které Evropská unie stanovila harmonogram rychlého odklonu od fosilních paliv.

Před rokem se cena plynu v TTF pohybovala kolem 19 eur za megawatthodinu, ale už před koncem loňského roku překročila 120 eur/MWh, než se opět snížila. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu stál plyn v TTF přechodně i 345 eur.

Ruská plynárenská společnost Gazprom už v dubnu zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska a pak i do některých zemí na severu Evropy se zdůvodněním, že odmítly za plyn platit v rublech. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po únorové invazi, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily.