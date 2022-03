CNN: Peskov odmítl vyloučit, že by Moskva mohla sáhnout po jaderných zbraních

Uvedla to stanice na svém webu.

Peskov dnes v rozhovoru s Christiane Amanpourovou opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva vnímá jako "existenční ohrožení", uvedla CNN. Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jaderné síly, Peskov odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Na otázku, čeho Putin zatím na Ukrajině dosáhl, Peskov odpověděl, že zatím ještě svých cílů nedosáhl. Mluvčí zároveň tvrdil, že "zvláštní vojenská operace", což je oficiální kremelský termín pro ruskou invazi na Ukrajinu, "probíhá přesně v souladu s předem stanovenými plány a cíli", dodala CNN.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN