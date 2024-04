Peskov hrozí: Pokud Ukrajinci dostanou rakety ATACMS delšího doletu, zatlačíme je hlouběji

Rusko bude muset zatlačit ukrajinské síly dále a rozšířit to, co považuje za „nárazníkovou zónu“, pokud Kyjev převezme dodávku vyspělých systémů řízených raket delšího doletu ATACMS od Spojených států, uvedl Peskov. Uvedla agentura Reuters.

Kreml tak slovy mluvčího ve středu reagoval na již jisté oznámení USA o schválené pomoci Ukrajině, a to, že brzy obdrží právě americké systémy ATACMS s delším doletem.

Bílý dům loni v říjnu informoval, že poskytl Kyjevu rakety ATACMS, které jsou schopny zasáhnout cíle ve vzdálenosti 165 kilometrů. Nový balíček vojenské pomoci, který již schválil Kongres USA, by měl zahrnovat i verzi střely ATACMS s doletem 300 kilometrů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí řekl, že Kyjev dostane od Washingtonu rakety ATACMS delšího doletu a poděkoval Spojeným státům za pomoc.

Tím se zvyšují vyhlídky Ukrajiny na použití těchto raket k úderu na cíle hlouběji uvnitř území kontrolovaného ruskými silami, zejména na Krymu anektovaném Ruskem.

ATACMS (Armádní taktické raketové systémy) jsou namontovány na nákladních automobilech a mohou letět rychlostí 3 Machy, což je podstatně rychleji než britské a francouzské řízené střely, které se v současnosti nacházejí v ukrajinské zbrojovce.

Kreml nedávno prohlásil, že aby ochránil ruské území před ukrajinskými útoky, musí existovat "nárazníkové pásmo" v oblastech, které Rusko anektovalo od Ukrajiny. Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí, dříve naznačil, že dodávky západních zbraní s delším doletem do Kyjeva by mohly vyvolat reakci ze strany Ruska, která by posunula ukrajinské síly dále od ruských hranic. Americká pomoc pro Ukrajinu, která může zahrnovat taktické balistické střely ATACMS, by mohla vyvolat novou fázi napětí ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou.