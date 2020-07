Tající Mont Blanc vydal tajemství. Našel se desítky let starý artefakt

Zmiňované přepisy indického tisku National Herald a Economic Times s velkou pravděpodobností pocházejí z letadla Air India, které 24. ledna 1966 havarovalo v Alpách. Letecká katastrofa si vyžádala 177 lidských životů. Informoval o tom britský deník Guardian.

Minulý týden se podařilo Timotheemu Mottinovi, majiteli zdejší kavárny La Cabane du Cerro ležící v nadmořské výšce 1350 metrů, nalézt tucet starých novinových plátků v blízkosti lyžařského střediska Chamonix. "Díky následnému vysušení jsou nyní v tak dobré kvalitě, že si je můžete i přečíst," řekl.

Kavárna se nachází 45 minut pěšky od ledovce Bossons, kde zmiňované letadlo pojmenované po himalájském vrcholu Kangchenjunga před více než 50 lety záhadně havarovalo.

Mottin se nechal slyšet, že měl velké štěstí, že se k novinám dostal tak rychle. Ty se totiž zachovaly jenom díky tomu, že byly pohřbeny v ledu. Ten ale v současné době taje. Poté až úplně uschnou, je zamýšlí vystavovat jako exponát ve své kavárně.

Zároveň také řekl, že je mu milejší se o noviny podělit se svými návštěvníky, než je schovat v podkroví a čekat, až se je pokusí vydražit nějací pokoutní spekulanti.

V této oblasti byly v roce 2017 zároveň také nalezeny i lidské ostatky, které patrně pocházejí z roku 1966. Mohlo by se ale jednat i o jiné letadlo Malbar Princess, které ve stejné lokalitě havarovalo již v roce 1950.

Největší pozornosti se ale dostalo nálezu z roku 2013. Šlo o krabici z různými drahokamy, včetně smaragdů, safírů a rubínů, jejichž celková hodnota by se mohla pohybovat mezi 130 000 až 246 000 euro. Jejich původ by rovněž mohl sahat do roku 1966.