Další lockdown. Wales zavede celostátní karanténu, téměř všechno se zavře

"Bude to muset být ostré a tvrdé, abychom dosáhli efektu, který potřebujeme," řekl dnes Drakeford. "Po všech ve Walesu budeme požadovat, aby zůstali doma," dodal. Do práce podle šéfa regionální vlády budou moci jen zaměstnanci klíčových oborů, například zdravotníci, policisté či hasiči. Uzavřít se budou muset i kostely a další modlitebny. Nižší stupně základních škol se otevřou po dvou týdnech.

We will all need to follow these rules 👇



- Stay home.



- Only go out for food, education, care, health, work or exercise.



- You must not meet people you do not live with either indoors or outdoors, including in gardens.



*There are exceptions for people who live alone.