"Nikdo Gretě nevysvětlil, že současný svět je složitý a různorodý, rychle se rozvíjí a lidé v Africe nebo v mnoha asijských zemích chtějí žít na stejné úrovni blahobytu jako ve Švédsku. A jak to udělat? Přinutit je k tomu, aby dnes využívali sluneční energii, které je dnes v Africe dostatek? Vysvětlil někdo, co to stojí?" uvedl Vladimir Putin na fóru nazvaném Ruský energetický týden.

Prezident v této souvislosti poznamenal, že je v pořádku, když děti a mládež věnují pozornost aktuálním problémům, včetně těch, jež se týkají životního prostředí. "Ale když děti a mládež někdo využívá pro své zájmy, je to třeba odsoudit. A to tím spíše, pokud na tom někdo chce vydělávat," zdůraznil šéf Kremlu. Kdo by za tím v případě Thunbergové podle něj mohl být, ale nenaznačil.

Šestnáctiletá švédská aktivistka už rok kritizuje politické vůdce v celém světě za nečinnost v boji proti změnám klimatu způsobeným lidskou činností. Obzvláště emotivní bylo její vystoupení na klimatickém summitu 23. září, kdy ostře kritizovala politiky za nečinnost a vyzvala je ke konkrétním činům v boji s klimatickými změnami.

"Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," prohlásila tehdy mimo jiné třesoucím se hlasem Thunbergová.

I toto její vystoupení vyvolalo velkou pozornost, nicméně řadě státníků, včetně českého premiéra Andreje Babiše, vadil "tón, agresivita, hysterie" projevu. Americký prezident Donald Trump na něj reagoval na twitteru jízlivým komentářem.