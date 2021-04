Kontroly vývozu vakcín z EU podle Pfizeru komplikují výrobu

EU zavedla systém kontrol vývozu vakcín koncem ledna, zejména v souvislosti s tím, že některé farmaceutické firmy ohlásily krácení dodávek předem objednaných očkovacích látek. Týkalo se to především vakcín od firmy AstraZeneca, která snížila objem dodávek pro první čtvrtletí zhruba na třetinu. Koncem března unie rozhodla, že bude moci omezit vývoz proticovidových vakcín do států, které samy očkovací látky nevyvážejí nebo jsou v očkování proti covidu-19 dál než unijní země. Týkalo by se to například Británie.

Pfizer, který vyvinul vakcínu proti covidu ve spolupráci s německou společností BioNTech, ji vyrábí v závodě v belgickém Puurs. K výrobě očkovací látky je potřeba 280 složek, které do Belgie putují od 86 dodavatelů v 19 zemích, uvedla firma. Zvýšení počtu dodavatelů podle ní pomohlo zvýšit výrobní kapacity a snížit dobu nutnou k výrobě vakcíny ze 110 na 60 dní.

Hendrikse řekl, že kontroly zavedené Bruselem zatěžují dodavatelský řetězec a že firma teď musí hlásit každou zásilku s vakcínami, kterou chce vyvézt. "Způsobilo to velkou administrativní zátěž a také nejistotu... Kolegové by se podle nás měli soustředit hlavně na výrobu a distribuci," dodal.