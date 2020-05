Londýn zavírá část centra pro auta, vyhradí ho chodcům a cyklistům

Hlavní ulice mezi mostem London Bridge a čtvrtí Shoreditch, nádražími Euston a Waterloo, ulicí Old Street a stanicí metra Holborn budou vyhrazeny pěším, cyklistům a autobusům městské hromadné dopravy. Osobní a nákladní auta budou vykázána i přímo z mostů Waterloo a London Bridge ve středu města.

Podle odborníků je klíčové podpořit pěší chůzi a cyklistiku v době, kdy se lidé po konci restriktivních opatření přijatých v souvislosti s epidemií vracejí do práce. Dodržování fyzického odstupu je totiž v přeplněných prostředcích hromadné dopravy nemožné a současně by nárůst automobilové dopravy znamenal dopravní kolaps i zvýšení znečištění ovzduší.

Khan dnes prohlásil že epidemie covid-19 představuje "největší výzvu pro síť veřejné dopravy v rámci londýnského dopravního podniku". Dodal, že Londýňané s postupným uvolňováním omezujících opatření budou muset "vynaložit obrovské úsilí", aby ve veřejné dopravě zachovali bezpečný fyzický odstup.

"Znamená to, že musíme udržet počet lidí ve veřejné dopravě co nejnižší. A nemůžeme dopustit, aby cesty podnikané dříve veřejnou dopravou nahradila auta, protože naše ulice by se ihned zablokovaly, byly by nepoužitelné a vzrostlo by jedovaté znečištění ovzduší," uvedl starosta.

Khan Londýňany varoval, že změny budou rušivé. "Pokud chceme, aby byla doprava v Londýně bezpečná a Londýn nadále v celosvětovém měřítku konkurencechopný, pak nemáme jinou možnost než dát londýnským ulicím urychleně nové využití pro lidi," řekl.

Práce na uličních uzávěrách začnou okamžitě a podle úředníků potrvají šest týdnů. Představitelé města dále uvedli, že pracují s jednotlivými městskými částmi na zavedení podobných opatření i na menších ulicích.

Součástí plánu na omezení automobilové dopravy je zvýšení poplatku za vjezd do centra města z 11,5 na 15 liber (z asi 360 na 470 korun).

Opatření na podporu chodců a cyklistů zavedla v uplynulých týdnech již řada světových metropolí od Madridu po Mexiko. David Miller, který tyto kroky koordinuje v rámci mezinárodního sdružení měst C40, však říká, že plány ohlášené londýnskou radnicí jsou přesto výjimečné.

"Gratulace (...) Khanovi, že ukázal světu, co je možné, když přehodnotíme fungování našich měst ku prospěchu a zdraví všech," řekl. "Opatření dnes oznámená Londýnem, včetně rozsáhlých zón bez aut, vyčistí vzduch, který Londýňané dýchají, zlepší veřejné zdraví jak v době pandemie covidu-19, tak i dlouho do budoucnosti. Pomůže také odvrátit klimatickou krizi. To je budoucnost, kterou chceme," dodal.