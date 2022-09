MAAE: Situace v Záporožské elektrárně je vysoce riziková

Aktualizováno 16:59 — Autor: ČTK

Kvůli přerušení dodávek elektřiny do Záporožské jaderné elektrárny, které zavinilo ostřelování, je situace na místě vysoce riziková a je nutné v okolí zařízení co nejrychleji ustavit ochrannou zónu. Dnes to prohlásil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.