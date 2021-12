Ministři G7 opět varovali Rusko v souvislosti s Ukrajinou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Setkání ministrů zahraničí skupiny G7 přineslo další varování adresované Moskvě, že Rusko by draze zaplatilo za případné napadení Ukrajiny. Ukazuje to návrh závěrů jednání, který získala agentura Reuters. Kyjev a Washington podezírají Rusko, že plánuje novou ofenzívu poté, co v roce 2014 anektovalo poloostrov Krym, Moskva tato obvinění odmítá.