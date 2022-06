Na Donbasu zřejmě zemřel český dobrovolník, ministerstvo informaci prověřuje

Na Donbasu ve válce Ruska s Ukrajinou v pátek zřejmě padl první český dobrovolník, který se zapojil do pomoci ukrajinským ozbrojeným silám. České ministerstvo zahraničí informaci obdrželo a prověřuje ji, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva Lenka Do. Povolení prezidenta začlenit se do ukrajinské armády získala v květnu stovka českých dobrovolníků, podrobnosti o skutečném počtu ale nejsou k dispozici.