Na to, jak dlouho Lukašenko lidem vymýval mozky, je síla protestů jedinečná, míní historik

"I vzhledem k tomu, jak dlouho měl (prezident Alexandr Lukašenko) možnost vytvářet svoje nástroje moci, ovládání lidí i vymývání mozků, tak je to číslo 200.000 lidí skutečně neuvěřitelné," řekl dnes Řepa v Brně na demonstraci vyjadřující podporu běloruským protestům.

Agentury Reuters a DPA odhadují účast na dnešních protivládních protestech v Minsku až na 200.000 účastníků, podle AFP se sešlo asi 100.000 lidí s bílo-červenými vlajkami. Protesty byly i v dalších městech. Bělorusko má asi 9,5 milionu obyvatel.

"To, že Bělorusové si dnes konečně mohou říct 'nebudeme křivit hřbet', je něco neuvěřitelného i vzhledem k tomu, co zažívali," uvedl historik. Bělorusové podle Řepy vždy stáli na pomezí sfér vlivů, po většinu svých moderních dějin byli ovládaní silnějšími sousedy. Trvalé samostatnosti nedosáhli ani po první, ani po druhé světové válce.

V meziválečném období část nynějšího Běloruska náležela Polsku, část Sovětskému svazu. Největšími hrůzami však země podle Řepy prošla za druhé světové války. Osud českých Lidic nebo Ležáků, vypálených nacisty, potkal stovky běloruských vesnic. Zahynula čtvrtina obyvatelstva, uvedl historik. Prožité národní tragédie tak v minulosti ovlivňovaly odvahu Bělorusů říkat svůj názor a usnadnily Lukašenkovi uchopení moci v roce 1994 a následnou autoritářskou vládu.

"Je jasné, že to mentalitu národa poznamenalo," míní Řepa. O to mimořádnější jsou podle něj nynější poklidné protesty. Právě mírové protesty bez násilí jsou podle Řepy jedinou cestou, jak změnit situaci v zemi. "Postupně - ne radikalizací. I když po tom, co se stalo, je to těžké," uvedl Řepa.