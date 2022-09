Na Západě se už připravují scénáře, jak vyvolat nové konflikty, prohlašuje Putin

"Víme, že na Západě se už připravují scénáře, jak vyvolat nové konflikty na území SNS," sdělil Putin. Dodal, že "geopolitičtí protivníci" Ruska jsou připraveni "rozpoutat krvavou válku" v jakékoli zemi.

"Stačí se podívat na to, co se nyní děje mezi Ruskem a Ukrajinou a na hranicích některých dalších států SNS. Všechno to je samozřejmě výsledek rozpadu Sovětského svazu," řekl také šéf Kremlu.

Rusko v únoru zahájilo invazi na Ukrajinu, kde od té doby padly už tisíce vojáků a zemřely tisíce civilistů. Ruská agrese zdecimovala ukrajinská města a vážně poškodila ukrajinskou infrastrukturu. Putin ale invazi vysvětluje jako vynucenou reakci na nebezpečí, které pro Rusko údajně představovala "Západem ovládaná" Ukrajina.

SNS vzniklo v roce 1991 jako volný svazek postsovětských států. Vedle Ruska k němu patří Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán a Uzbekistán. Ukrajina přístupovou smlouvu nikdy neratifikovala.