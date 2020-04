Narozeniny Alžběty II. budou bez kanonády, královna si ji kvůli pandemii nepřeje

Na twitteru to podle agentury Reuters napsal reportér televize ITV s odkazem na zdroj z Buckinghamského paláce. Je to poprvé, co královna za období své 68leté vlády takové přání vyjádřila.

Queen requests no gun salute to mark 94th birthday for first time in 68-year reign due to ongoing coronavirus crisis | By @chrisshipitvhttps://t.co/niG76k2mIG pic.twitter.com/wj2ejXksMy