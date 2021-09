Neznámý útočník střílel na auto poradce ukrajinského prezidenta, zranil řidiče

Ukrajinské ministerstvo vnitra upřesnilo, že útok se odehrál přibližně v 10:00 místního času (09:00 SELČ) u vesnice Lisnyky nedaleko Kyjeva. Dodalo, že na Šefirovo vozidlo bylo vypáleno více než deset ran. Generální prokuratura později upřesnila, že výstřelů bylo 18. Po pachateli či pachatelích se nyní pátrá v rámci speciální policejní operace.

Zelenskyj, který se nyní v New Yorku účastní zasedání Valného shromáždění OSN, v reakci na útok slíbil, že se domů vrátí, jakmile přednese svůj projev. "Abych byl upřímný, zatím nevím, kdo za tím je a jaké síly to mohou být - vnitřní nebo vnější. Nepovažuji je však za síly, protože posílat pozdrav střelbou z lesa na auto mého přítele je slabost," řekl podle ukrajinských médií.

Slíbil přitom tvrdou odpověď a ujistil, že událost "pevné odhodlání" jeho týmu neovlivní. "Nemá to vliv na kurz ke změnám, který jsem si se svým týmem vybral, ke zbavení stínů v naší ekonomice, k boji se zločinností, s velkými vlivnými finančními skupinami. Nebude to mít vliv, ale naopak, protože tento mandát, mandát ke změnám, mi dal ukrajinský lid," zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajinská pravda napsala, že útočník střílel na Šefirův vůz automatickou zbraní z přilehlého lesa. Zraněný řidič byl převezen na jednotku intenzivní péče a jeho stav je kritický. Podle informace poslance vládní strany Sluha národa Jevhena Ševčenka zveřejněné na twitteru řidiče zasáhly tři výstřely. Nicméně kyjevský oblastní prokurátor Oleksij Chomenko s odvoláním na sdělení lékařů později řekl, že řidičův život je nyní mimo ohrožení.

Chomenko rovněž uvedl, že vyšetřovacích verzí události je několik, ale o jaké se jedná, neupřesnil. Média zmiňují například možnou ruku oligarchů, jimž Zelenskyj vyhlásil boj, anebo Moskvy. Podle ukrajinského ministra vnitra Denyse Monastyrského se možnost vnějšího spojení s útokem prověřuje, je však příliš brzy na to hovořit o "ruské stopě".

Že by Rusko mělo s útokem na Šefira něco společného, už důrazně odmítl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Bohužel v současné době ať se stane na Ukrajině, co se stane, nikdo ze současných politiků není schopen vyloučit 'ruskou stopu'," řekl Peskov podle agentury TASS. Podle něj "to samozřejmě nemá nic společného s reálným stavem věcí", ale "jde spíše o příznak přehnaného emočního stavu".