Papež František kázal: U stolu vypněte telefony, rodina by spolu měla hovořit

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vypněte u stolu telefony, rodina by spolu měla hovořit, naléhal dnes na mladé věřící shromážděné na Svatopetrském náměstí u příležitosti svátku svaté rodiny papež František. Za vzor jim v tom dával Ježíše, Marii a Josefa. Připomněl také, že svatá rodina musela odejít do Egypta a vyzval k solidaritě s těmi rodinami, co musely opustit své domovy. Informoval o tom web italské televize Sky TG24.