Perebyjnis by se mohl po odchodu z Česka přesunout do kanceláře ukrajinského prezidenta

S odvoláním na tři české diplomatické zdroje o tom informuje server Seznam Zprávy. Ukrajinský prezident odvolal Perebyjnise z funkce předminulý týden společně s velvyslanci z Německa, Maďarska, Norska a Indie. Rotaci ambasadorů označil za běžnou součást diplomatické praxe.

Perebyjnis ČTK začátkem minulého týdne řekl, že ve funkci skončí zřejmě během srpna. Následně počítá s návratem do Kyjeva na ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Podle informací Seznam Zpráv Perebyjnis míří do úřadu prezidenta Zelenského. "Dostane dobrou funkci v Kyjevě, není to trest, je to povýšení," řekl serveru jeden z nejmenovaných českých diplomatických zdrojů. Podobně se vyjádřil i poradce premiéra Petra Fialy (ODS) pro bezpečnost a zahraniční vztahy Tomáš Pojar. "Velvyslanec Perebyjnis má prý v Kyjevě získat dobrou pozici," sdělil Seznam Zprávám.

Ukrajinské velvyslanectví v Praze se nechtělo k informaci o možném působení Perebyjnise v úřadu prezidenta Zelenského vyjadřovat. "Zatím další působení pana velvyslance nekomentujeme," řekla serveru mluvčí ambasády Tetiana Okopna.

Perebyjnis řekl minulý týden ČTK, že o svém konci v Praze hovořil se Zelenským už před oznámením odvolání. Důvodem jsou podle něj diplomatické zvyklosti, kdy se velvyslanci obyčejně střídají po čtyřech letech. Perebyjnis je v Česku pět a půl roku.

Přesný termín návratu do Kyjeva Perebyjnis ještě nezná, počítá ovšem s tím, že by měl nastat v srpnu. Následně by se měl vrátit na ukrajinské ministerstvo zahraničí, do budoucna ovšem nevyloučil pokračování diplomatické kariéry v jiné zemi. "V diplomatické službě působím přes 30 let. Byl jsem v různých zemích a doufám, že ještě nějaká možnost bude," dodal třiapadesátiletý diplomat.

Podle webu Seznam Zprávy ale není Perebyjnisovo vyjádření v rozporu s informací o jeho angažmá v kanceláři prezidenta Zelenského. Diplomaté totiž často zůstávají zaměstnanci svého mateřského úřadu, i když působí v jiných institucích.

Perebyjnis je velvyslancem v České republice od roku 2017. Dříve stál v čele zastupitelského úřadu v Lotyšsku, působil také jako mluvčí ukrajinské diplomacie. V 90. letech a na počátku tisíciletí působil rovněž na velvyslanectví v Praze postupně v roli druhého tajemníka, prvního tajemníka a rady.