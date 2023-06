Školák poplival Ukrajinku a ještě se tím chlubil. Rakušan chování odsoudil

Ministr vnitra včera prostřednictvím twitteru sdílel video, na němž jde vidět, jak děti napadají svou ukrajinskou spolužačku. „Plivnutí do tváře dítěti (v tomto případě kvůli tomu, odkud je), je plivnutím do tváře celé naší civilizaci. Děti jen přebírají naše vzorce chování. A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé,“ napsal.

Na snímku děti dívku zpočátku udeřily a následně ji nadávaly. „Ukrajina je k*rva. Ukrajina je blbá. Rusko je lepší, Rusko je silnější,“ říká agresivní chlapec. Dívka na jeho urážky odpovídá: „Rusko je h*vno,“ načež jí agresor plivne do tváře. Během toho, co si utírá tělesné tekutiny z obličeje, se chlapec ještě pochlubí: „Já jsem jí flusnul do ksichtu!“

Video původně zveřejnila vedoucí zástupkyně Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci Anastasiia Sihnaiveska: „Děti dovedou být krutější než dospělí. Spolužáci ji praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka. Prosím, co musí udělat její maminka podle zákona? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska? Mezitím, Rusko je h*vno – souhlas.“

Bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice a současný náměstek ukrajinského ministra zahraničí Yevhen Perebyinis na video reagoval šokovaně. „Že mě toto video šokovalo, je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých. Je zřejmé, že i přes všechnu podporu Ukrajině ukrajinofobie v ČR dlouhodobě existuje. A mělo by se s tím něco dělat,“ komentoval na twitteru.

K situaci se vyjádřil rovněž ministr školství Mikuláš Bek: „Šikana v jakékoliv podobě je zcela nepřijatelná. Prosím kolegy učitele, aby jí ve svých třídách důrazně čelili.“

Pod sdíleným videem se v komentářích nabídli lidé, že pomohou situaci řešit. „Teď její mamince pomůžou právníci. Takže jestli se ptáte, jestli nakoupit nějaký dáreček nebo jestli potřebují ještě něco: můžete napsat pár slov na podporu a nic víc,“ sdílela Sihnaievska konec hledání právní pomoci.