Nadzvukové létání se po 20 letech vrací. Je ale potřeba vyřešit zásadní problém

Zákaz podle CNN pochází z dob Concordu a byl zaveden kvůli hluku způsobenému sonickým třeskem. Nyní však Senát i Sněmovna reprezentantů projednávají návrhy zákonů, které by mohly zákaz zrušit, čímž by se Overture otevřelo více tras než jeho předchůdci.

Boom má za sebou úspěšné testy svého demonstračního letounu XB-1, který v lednu a únoru tohoto roku překonal rychlost zvuku bez zaznamenatelného sonického třesku. Díky tzv. „boomless cruise“ – speciálním podmínkám, kdy se zvuk od letounu odráží mimo zemský povrch – se podařilo letět tiše i při nadzvukové rychlosti.

CEO společnosti Blake Scholl považuje rok 2025 za přelomový. Do konce roku chce Boom postavit první motor pro Overture a v roce 2029 dodat první letadla americkým aerolinkám jako American Airlines, United Airlines či japonské JAL.

Overture by měl přepravovat 80 cestujících rychlostí až Mach 1,7 – tedy téměř dvojnásobnou rychlostí běžného letadla. Cestu z New Yorku do Londýna by tak mohl zvládnout za polovinu času. Sedadla by měla odpovídat úrovni dnešní business třídy.

Zájem aerolinek je však zatím spíše symbolický – žádná ze zmiňovaných společností zatím objednávky neuvádí jako závazné ve svých finančních zprávách.

Navíc je zde technická výzva: dolet 4 888 km stačí pro transatlantické nebo transkontinentální lety, ale na cestu přes Pacifik už ne.

Letoun Overture má mít výhradně business třídu, ale i tak přinese vyšší provozní náklady. Spálí dvakrát až třikrát více paliva na sedadlo než moderní letouny jako Boeing 787. Nezisková organizace ICCT dokonce uvádí, že to může být až sedminásobek.

Ceny letenek tak budou muset být výrazně vyšší. Studie německé vysoké školy Worms odhaduje, že letenka z New Yorku do Londýna by musela stát o 38 % více než současná business třída – tedy kolem 4 830 dolarů za jednosměrný let.

Výhodu by mohla mít západní trasa – zpáteční let „proti času“ totiž přináší cestujícím reálnou úsporu času. Na východních trasách je výhodnost nižší kvůli časovým posunům.

V době videokonferencí a e-mailů na palubě už není čas na cestě tak neproduktivní jako dříve. Otázkou je, kolik lidí bude ochotno zaplatit prémiovou cenu za zkrácení cesty o pár hodin.

Navíc před Boomem stojí i finanční realita: firma má k dispozici přibližně 800 milionů dolarů, ale podle některých analytiků potřebuje 12 až 15 miliard. CEO Scholl tvrdí, že vývoj zvládne pod dvě miliardy díky zefektivnění výroby a integraci procesů pod jednu střechu.

Jeho cílem je zalétnout Overture v roce 2028 a první stroje dodat o rok později – podle odborníků je to ale extrémně optimistické.

Jednou z největších výzev zůstává certifikace. Od problémů Boeingu 737 MAX je schvalovací proces amerického leteckého úřadu FAA výrazně pomalejší. Boom si přesto věří – testy chce zvládnout za rok, zatímco třeba Airbusu A350 trvala certifikace 18 měsíců.

Scholl zůstává optimistou: „Není to zaručený úspěch – statisticky je nejpravděpodobnější neúspěch – ale možné to je. Technologie existuje, trh tu je, zákazníci a aerolinky také. Musíme to jen dokázat.“

Boom Supersonic sází na návrat nadzvukového cestování – rychlejší, tišší a exkluzivní. Přesto mu stojí v cestě řada překážek: vysoké náklady, regulace, technické limity i změněné potřeby cestujících. Otázkou zůstává, zda si svět opravdu přeje druhý Concorde – a kdo si ho bude moct dovolit.