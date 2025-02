Návrat nadzvukových letadel zkrátí lety do USA na pět hodin. Čeká nás revoluce v letecké dopravě?

Nadzvukový let představuje revoluční způsob cestování, kdy se rychlost letounu dostává nad rychlost zvuku. Zatímco běžná dopravní letadla létají rychlostí kolem Mach 0,8, tedy podzvukově, Boom plánuje vyvinout letoun s názvem Overture, který dosáhne rychlosti Mach 1,7. Tento pokrok by mohl zkrátit dobu letu mezi New Yorkem a Římem na pouhé čtyři hodiny a 40 minut namísto současných osmi hodin.

Boom však není jedinou společností, která se snaží o návrat nadzvukové dopravy. Další americká firma, Spike Aerospace, vyvíjí nadzvukový byznys jet s cílem „dodat světu polovinu času“. Přestože se jedná o technologicky vzrušující vývoj, historie ukazuje, že prosazení nadzvukových letadel není jednoduché, píše CNN.

Jedním z nejznámějších pokusů o nadzvukovou osobní přepravu byl Concorde, který v 70. letech 20. století spojoval Londýn a New York za pouhé tři hodiny letu. Přestože šlo o technologický zázrak, Concorde měl několik zásadních problémů. Kvůli své vysoké spotřebě paliva byl extrémně drahý na provoz, což se odrazilo na ceně letenek. Navíc byl velmi hlučný, zejména při startu, a jeho provoz byl kvůli nadzvukovému třesku omezen převážně na transatlantické lety.

Právě nadzvukový třesk, který způsobuje silné rázové vlny a může poškodit budovy, vedl v 70. letech k zákazu nadzvukových letů nad pevninou v USA. Tato regulace významně omezila trh pro Concorde a přispěla k jeho ukončení v roce 2003.

Současný vývoj se zaměřuje na řešení těchto problémů. NASA ve spolupráci s Lockheed Martin pracuje na projektu Quesst, jehož cílem je snížit nadzvukový třesk na přijatelnou úroveň. Testovací letoun X-59 by měl díky svému aerodynamickému designu rozptylovat rázové vlny a omezit hluk na slabé „zaklepání“.

Boom Supersonic plánuje nad pevninou létat jen těsně pod rychlostí zvuku, aby eliminoval problémy spojené s nadzvukovým třeskem. Jeho letoun Overture by měl být poháněn ekologickým leteckým palivem, což by pomohlo snížit jeho uhlíkovou stopu. Moderní konstrukční materiály, jako je titan a uhlíková vlákna, by navíc měly zlepšit efektivitu a snížit hmotnost letadla oproti Concordu.

Přesto zůstává otázkou, zda se nadzvukové lety stanou běžnou součástí komerční letecké dopravy. Zatímco v 60. letech byl Concorde odpovědí na rostoucí potřeby obchodníků a movitých cestujících, dnešní doba přináší alternativy, jako jsou videokonference a hybridní práce, které snižují potřebu rychlých transatlantických letů.

Zůstává tak otázkou, zda se nadzvuková osobní přeprava vrátí jen jako exkluzivní služba pro bohaté cestující, nebo se díky technologickému pokroku skutečně stane dostupnější a běžnější formou dopravy. Budoucnost ukáže, zda se Boom Supersonic podaří to, co Concorde nedokázal – přinést nadzvukové cestování širokému spektru pasažérů.