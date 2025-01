Dostaneme se kamkoliv na světě pod čtyři hodiny? Nadzvukové cestování se vrací

Společnost Boom, která pracuje na nejrychlejším dopravním letadle světa, poprvé překonala zvukovou bariéru při testovacím letu v Mohavské poušti v Kalifornii. Její prototyp XB-1 se tak stal prvním nezávisle vyvinutým tryskovým letounem, který dosáhl nadzvukové rychlosti.

XB-1, který od svého prvního vzletu v březnu 2024 absolvoval již 12 úspěšných testovacích letů, představuje důležitý krok k vývoji komerčního nadzvukového letounu Overture. Při nejnovějším letu se letoun vznesl z Mojave Air and Space Port, tedy ze stejného místa, kde v roce 1947 legendární pilot Chuck Yeager poprvé překonal rychlost zvuku.

Letadlo, pilotované hlavním testovacím pilotem společnosti Boom Tristanem „Geppetto“ Brandenburgem, dosáhlo rychlosti Mach 1,122 (asi 1 207 km/h) přibližně 12 minut po vzletu ve výšce 35 290 stop (10 752 metrů). To znamená, že XB-1 letěl asi o 10 % rychleji než rychlost zvuku.

Nejvyšší rychlost, jaké XB-1 dosáhl před tímto úspěšným nadzvukovým letem, byla Mach 0,95 při testovacím letu 10. ledna. Událost byla přenášena živě a stala se historickým okamžikem nejen pro Boom Supersonic, ale i pro celou leteckou komunitu. V řídícím středisku sledovalo let 25 inženýrů, kteří v reálném čase vyhodnocovali data.

Je tomu téměř 55 let, co prototyp Concordu 002 poprvé překonal rychlost zvuku (v březnu 1970), a více než 21 let od ukončení komerční nadzvukové dopravy, kdy britsko-francouzský letoun Concorde absolvoval svůj poslední let v listopadu 2003.

Od té doby se objevilo několik projektů, které chtěly navázat na slávu Concordu, ale žádný zatím nedospěl do fáze komerčního provozu. Boom Supersonic má však ambice tento stav změnit.

Generální ředitel společnosti Blake Scholl již loni uvedl, že v průběhu našeho života očekává kompletní nahrazení běžných podzvukových letadel nadzvukovými stroji.

„Věřím v návrat nadzvukového cestování a v to, že ho jednou zpřístupníme všem cestujícím na všech trasách. To se však nestane přes noc,“ uvedl Scholl v březnu 2024.

Podle plánů by měl Overture vstoupit do provozu do konce tohoto desetiletí. Letoun by měl pojmout 64 až 80 cestujících a létat rychlostí Mach 1,7, tedy téměř dvojnásobnou oproti dnešním běžným dopravním letadlům.

Očekávané nadzvukové letadlo již má 130 objednávek a předběžných rezervací od American Airlines, United Airlines a Japan Airlines.

Scholl už v roce 2021 pro CNN uvedl, že jeho snem je umožnit lidem „dostat se kamkoli na světě za čtyři hodiny za 100 dolarů“. A tento cíl zůstává jeho „severní hvězdou“ i nadále.

Podle společnosti Boom by měl Overture létat na více než 600 trasách po celém světě. Rychlejší letadla podle Scholla znamenají efektivnější využití času i kapitálu. „S rychlejšími letadly potřebujeme méně strojů a posádek, což snižuje celkové náklady a dopad na životní prostředí,“ vysvětluje.

Prototyp XB-1 byl vyvinut nejen k ověření aerodynamických vlastností budoucího nadzvukového letadla, ale také k testování nových technologií.

Stejně jako Concorde má XB-1 dlouhý nos a vysoký úhel náběhu při vzletu a přistání, což komplikuje výhled pilotům. Zatímco Concorde tento problém řešil pohyblivým sklopným nosem, Boom používá pokročilý systém rozšířené reality, který pilotům umožňuje dobrý výhled bez nutnosti přidávat další hmotnost a složitost konstrukce.

„Digitální inženýrství je klíčovým faktorem, proč se nadzvuková doprava vrací,“ říká Scholl. „Aerodynamika, materiály a pohon – to jsou tři oblasti, ve kterých jsme oproti Concordu udělali obrovský pokrok.“

V šedesátých letech byl Concorde vyvíjen v aerodynamických tunelech, což vyžadovalo drahé fyzické modely a testy. Dnes Boom využívá výpočetní dynamiku tekutin, tedy digitální větrný tunel, který umožňuje provádět stovky testů přes noc za zlomek ceny fyzických experimentů.

XB-1 je vyroben téměř výhradně z uhlíkových kompozitů, které jsou lehké a zároveň pevné. Overture bude poháněn běžnými proudovými motory a navržen tak, aby mohl využívat až 100 % udržitelného leteckého paliva (SAF).

Boom si je vědom, že současná produkce SAF je omezená a drahá, ale Scholl věří, že v budoucnu bude toto palivo běžně používané na dálkových letech. „Je to budoucnost letectví,“ říká.

V loňském roce byla dokončena výstavba továrny Overture Superfactory v Greensboro v Severní Karolíně. Tato výrobní hala je navržena tak, aby mohla produkovat až 66 letadel Overture ročně.

Nadzvukové cestování se tak znovu stává realitou – a pokud se plány společnosti Boom Supersonic naplní, bude budoucnost létání rychlejší než kdy dříve.