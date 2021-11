Plynovod Nord Stream 2 je pod tlakem. K přepravě plynu možná jen tak nedojde

Zatímco politici komentují klady a zápory zprovoznění plynovodu, je nyní řada na úřadech, aby jednaly. Ale do věci by se mohly vložit i soudy, píše agentura DPA.

Technicky schválil první potrubí do provozu před několika týdny příslušný báňský úřad ve Stralsundu. Přeprava plynu na německý vnitřní trh ale není v současné době povolena, protože se stále čeká na certifikaci Spolkové agentury pro sítě, která sídlí v Bonnu. Bez ní hrozí pokuty.

Úřad v současné době prověřuje, zda jsou od sebe provoz plynovodu a prodej plynu dostatečně odděleny tak, jak stanoví směrnice Evropské unie o plynu. Akciová společnost Nord Stream 2 AG požádala o certifikaci jako nezávislý provozovatel přepravní sítě. Podle úřadu zvolila model, kdy Nord Stream 2 může zůstat ve skupině Gazprom a být tedy součástí dodavatele plynu. Jako ukazatele nezávislosti se hodnotí například organizační struktura nebo personál.

Podle bonnského úřadu se jedná o správní, nikoli o politické řízení. "Existuje zavedená praxe se zavedenými standardy, které uplatňujeme. Toto není první řízení tohoto druhu, které provádíme," sdělil úřad DPA. Spolková agentura pro sítě má čas do začátku ledna a uvedla, že bude postupovat, jak nejrychleji bude moct.

Nord Stream 2 naznačil, že na certifikační řízení počká. Zřejmě zde tedy došlo k přehodnocení, podotýká DPA, protože ještě v září Gazprom oznámil, že hodlá touto cestou pumpovat plyn do Evropy už letos. Ale i kdyby Spolková agentura pro sítě dala projektu zelenou, neodstranily by se tím všechny překážky.

Současná unijní směrnice o plynu určuje, že před konečnou certifikací musí provést revizi Evropská komise. Na její zpracování a na závěrečné prohlášení má Brusel až čtyři měsíce. Teprve poté může podle směrnice vydat konečné rozhodnutí národní regulační úřad.

Rozhodnutí národního úřadu se teoreticky může lišit od názoru komise. Pak by Německu hrozila žaloba u Soudního dvora Evropské unie. Poté by bylo na lucemburských soudcích, aby rozhodli, zda je německé rozhodnutí o certifikaci v souladu s právem EU.

Evropská komise zřejmě vyčerpá lhůtu pro vypracování stanoviska i proto, že politický tlak odpůrců plynovodu je velký. Nord Stream 2 "není projektem společného evropského zájmu“, řekl mluvčí Evropské komise agentuře DPA. Po vydání stanoviska z Bruselu má Spolková agentura pro sítě na případnou certifikaci opět dva měsíce.

Akciová společnost Nord Stream 2 AG by si tento postup jistě ráda ušetřila, píše DPA. Kromě jiného i proto, že by mohl vést i ke snížení ziskovosti provozu plynovodu. Firma by se navíc musela podřídit pravidlům německého trhu s plynem a platit fixní poplatek za dovoz plynu.

Společnost příslušná pravidla nebo jejich uplatňování na plynovod napadla u Spolkového soudního dvora, u arbitrážního soudu a u Soudního dvora Evropské unie. Mimo jiné argumentuje tím, že novela směrnice, která vstoupila v platnost v roce 2019 - tedy po zahájení výstavby - cílí konkrétně na Nord Stream 2, a porušuje tak právní zásady EU o rovném zacházení a přiměřenosti. A Soudní dvůr Evropské unie skutečně nedávno vydal nezávazné stanovisko, které souhlasí s tím, že ve skutečnosti byl novelou směrnice zasažen pouze Nord Stream 2. Na rozhodnutí se stále čeká.

Plynovod ale zaměstnává ještě další soudy. Německý svaz ochrany přírody Naturschutzbund Deutschland (Nabu) a ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) žalují u správního soudu v Hamburku a u vyššího správního soudu v Greifswaldu Spolkovou námořní a hydrografickou agenturu a báňský úřad ve Stralsundu jakožto schvalovací orgány.

Výkonný ředitel DUH Sascha Müller-Kraenner si úspěch slibuje zejména od procesu v Greifswaldu. Součástí stavebního a provozního povolení od báňského úřadu ve Stralsundu bylo totiž posouzení vlivu plynovodu na životní prostředí, a to i s ohledem na uhlíkovou stopu. Pokud by se objevily nějaké zásadní nové poznatky, povolení by bylo nutné přezkoumat. Nová data ukázala, že uhlíková stopa plynu je horší, než se dříve předpokládalo, například kvůli emisím metanu při těžbě a přepravě. Soudní líčení je naplánováno na polovinu listopadu. Podle DPA by to v žádném případě neměl být poslední termín ohledně otázky, zda a kdy smí plyn začít plynovodem Nord Stream 2 proudit.