Po Novém roce přijde další plošný lockdown, varují ekonomové na příkladu Anglie

Druhý lockdown v Anglii byl devastační pro firmy v maloobchodu a pohostinství, avšak zafungoval a koronavirová čísla snížil téměř o polovinu oproti jejich vrcholu, konstatují autoři komentáře. Dodávají, že poklesl sice počet lidí přijímaných do nemocnic, ale britskému veřejnému zdravotnictví (NHS) se výrazně neulevilo.

"Počty pacientů v nemocnici s covidem-19 se během listopadu pouze o něco oploštily, což sotva poskytuje dodatečnou kapacitu, která by zvládala kombinovaný dopad uvolnění restrikcí a normálního zimního tlaku na NHS," píšou ekonomové. Za klíčový rozdíl mezi druhou vlnou koronaviru v Anglii a první vlnou z března a dubna označují to, že NHS se nyní snaží co nejvíce zachovat i běžné služby, například životně důležité onkologické a kardiovaskulární operace.

Sivey a Gaughan pokládají otázku, jak tedy běžně NHS funguje v zimě a zda má kapacitu, aby zvládlo více než 10 tisíc pacientů s koronavirem souběžně s běžnou péčí.

Konec zimního boje

Zima je pro NHS obdobím největšího tlaku, jelikož nízké teploty korelují s vysokými počty urgentních příjmů do nemocnic, navíc tito pacienti zůstávají v nemocnicích delší dobu, což zvyšuje obsazenost lůžek, poukazují odborníci. Vysvětlují, že starší pacienti s respiračními onemocněními a dalšími problémy jsou trvale nízkými teplotami postiženi nejvíce, a to i během mírných zim.

Zvýšený tlak se projevuje poklesem klíčové schopnosti zajistit dostatečný tok klíčových pacientů, typicky vyčíslený poměrem mezi přijímanými, přemisťovanými a propouštěnými pacienty jednotek intenzivní péče za čtyři hodiny, uvádějí akademici. Upozorňují, že tento sezónní nárůst lze očekávat i díky dlouhodobým demografickým trendům, které vedou k větší zaplněnosti jednotek urgentní medicíny pacienty s komplikovanějšími požadavky na péči.

"Také jednotky intenzitní péče v Anglii fungují během zimních měsíců při vysoké míře obsazenosti," pokračují autoři komentáře. Podotýkají, že mezi prosincem 2019 a únorem 2020 bylo obsazeno až 82 % z 3.730 lůžek na těchto jednotkách, což znamená, že k dispozici bylo jen 670 volných.

Počet pacientů s covidem-19 na anglických jednotkách intenzivní péče činil na konci listopadu zhruba 1.500, uvádějí ekonomové. Připouštějí, že kapacity NHS pro koronavirové pacienty posílily provizorní nemocnice a omezení sociálních kontaktů zmírňuje tradiční zimní tlak chřipky, varují však, že situace není ani zdaleka dobrá.

V posledních letech anglické nemocnice reagovaly na zimní tlak odkladem zbytných procedur, aby si rozšířily kapacity, což se ale projevuje v obecném trendu, kdy pacienti čekají delší dobu nejen na neakutní zákroky, ale například i na onkologickou léčbu, upozorňují Sivey a Gaughan. Situace podle nich také naznačuje, že možnost flexibilně reagovat na nárůst koronavirových případů je ve srovnání s letními měsíci malá.

Očkování se neprojeví ihned

Autoři komentáře sice považují za skvělou zprávu, že došlo ke schválení prvních vakcín, ale obávají se, že z několika důvodů očkování tlak na NHS jen tak neodstraní. "Zaprvé, Spojené království má k dispozici velmi omezený počet vakcín, s nimiž může začít, a v posledních týdnech prosince a začátkem ledna je bude používat pomalu," píšou ekonomové. Dodávají, že u očkovaných navíc trvá dva až čtyři týdny, než se vytvoří imunita.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Nejdůležitější ovšem je, že očkováni budou prioritně ti, kterým hrozí nejvíce úmrtí - nejprve osoby starší 80 let, nikoliv ti, kteří tvoří největší počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, tedy lidé ve věku 50-79 let, deklarují Sivey a Gaughan. Upozorňují, že v Anglii je polovina pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče mladší 62 let a může trvat mnoho měsíců, než bude úspěšně očkována velká část osob středního věku a jednotkám intenzivní péče se uleví.

Tlak může přijít koncem ledna

Odstupňovaný systém restrikcí, který v Anglii nahradil plošný lockdown, je tvrdší než opatření před ním a stupeň 2 nyní z velké části odpovídá předchozímu stupni 3, konstatují ekonomové. Zdůrazňují, že i tak panuje velká nejistota, jak efektivní budou takto odstupňovaná opatření při zvládání počtu nákaz.

Britská vláda se navíc rozhodla část opatření uvolnit přes vánoce, aby umožnila větší setkávání osob žijících v různých domácnostech, což pravděpodobně začátkem ledna povede k nárůstu počtu nakažených, očekávají autoři komentáře. Obávají se, že v druhé polovině ledna tak může zvýšený počet nákaz z vánočního období začít ovlivňovat příjem do nemocnic a postupně zvyšovat počty hospitalizovaných s covidem-19.

Existující zimní tlak a vysoký počet koronavirových pacientů v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče může začít ohrožovat zdroje potřebné k plánovaným operacím a jiné intenzivní péči, varují Sivey a Gaughan. "Vláda tak nemusí mít na výběr a bude muset reagovat dalším plošným lockdownem v Anglii," uzavírají.