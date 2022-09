Přenosy z pohřbu britské královny Alžběty II. se zařadí k nejsledovanějším v britských dějinách

Z úcty ke královně a v souladu s přáním Buckinghamského paláce se britská média po úmrtí panovnice dohodla, že na různě dlouhou dobu vyřadí ze svých programů a stránek reklamu. První reklamní ticho panovalo v Británii od čtvrtečního skonu Alžběty II. do konce následného víkendu. Zejména ve veřejném prostoru inzerci nahradily portréty královny. Během pracovního týdne se reklama na některých místech obnovila, při dnešním pohřbu ale opět zmizela.

"Mluvíme o ztrátě milionů a milionů liber z reklamy pro majitele médií," uvedl jeden z vedoucích pracovníků britské mediální agentury. "Je to něco jako masová mediální událost, která se z komerčního pohledu nikdy nestala," poznamenal.

Nepřetržité zpravodajství z pohřbu dnes přinášela nejen veřejnoprávní BBC, ale také stanice Sky, Channel 4 a Channel 5. Alespoň část zpravodajství by podle odhadů serveru Express mohly sledovat až čtyři miliardy lidí po celém světě, což by byl rekord. Královna se stala mediální hvězdou už při své korunovaci v roce 1953, kterou na obrazovkách sledovalo 27 milionů lidí, píše server.

Sledovanost pohřbu by podle Guardianu mohla překonat i dvě dosud nejpopulárnější události, kterými byl pohřeb princezny Diany v roce 1997 a vítězství Anglie na mistrovství světa ve fotbale, které se konalo v létě 1966 v Londýně. Sledovanost navíc umocní státní svátek a volno, které na dnešek Londýn vyhlásil.

Pro noviny smrt královny znamenala obrovský nárůst prodeje, protože truchlící si pořizovali pamětní tištěná vydání. Vydavatelé se po zveřejnění zprávy ve čtvrtek večer předháněli ve zvyšování nákladu pátečních vydání, aby uspokojili očekávaný nárůst poptávky.

"Je zřejmé, že celkový objem prodeje už není takový, jaký býval. Ale proporcionálně to byl jeden z největších nárůstů, jaký jsme kdy zaznamenali," uvedl člen vedení nejmenovaných novin citovaný Guardianem. Proporční nárůst byl podle něj bezpochyby vyšší než dosud komerčně nejúspěšnější události, včetně svatby prince Williama a Kate v roce 2011, úmrtí Margaret Thatcherové nebo brexit.

Společnost Newsquest vydává 160 regionálních deníků a její ředitel Henry Faure Walker odhaduje, že v pátek po úmrtí královny se prodalo o 25 až 35 procent více než v jiné pátky. Na mnoha místech se speciální čísla vyprodala a tak si Faure Walker slibuje dobré zisky i od úterní edice po pohřbu.

Rekordní zisky z prodeje tiskovin ale zmenšují dodatečné náklady spojené s rozšířením počtu vytištěných stran, protože novinový papír je nejdražší za dlouhá léta. "Vzhledem k rozsahu takové události by se to možná nezdálo, ale celkově bych řekl, že to mělo lehce negativní finanční dopad," uvedl Faure Walker.