Průzkum: Dění kolem Navalného nemá moc vliv na popularitu Putina

Celková popularita Putina zůstává v posledních měsících stabilní - zatímco loni v listopadu jeho kroky schvalovalo 65 procent dotázaných, nyní je to o pouhé procento méně. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, při kterém středisko Levada zjišťovalo názory 1616 dospělých Rusů v 50 regionech mezi 29. lednem a 2. únorem. "Euforie v liberální komunitě je zjevně velmi přehnaná. Hlavní masa populace reaguje netečně na všechny události spojené s Navalným," řekl agentuře Reuters Lev Gudkov, ředitel střediska Levada.

Opoziční politik loni v létě skončil po otravě látkou ze skupiny novičok v Berlíně na léčení. Navalnyj tvrdí, že ho na příkaz Putina otrávila tajná služba FSB, což Kreml popírá. V lednu se kritik Kremlu do Ruska vrátil, policie ho zatkla hned na letišti a soud tento týden změnil jeho podmíněný trest na nepodmíněný. Proti věznění Navalného se v Rusku zdvihla vlna nevole, policie od začátku protestů podle serveru OVD-Info, jenž se specializuje na monitorování policejních zákroků, zadržela přes 10.000 lidí.

Navalného tým po jeho návratu do Ruska rovněž zveřejnil film nazvaný "Palác pro Putina", ve kterém opozičník na základě vyšetřování svého týmu tvrdí, že ruskému prezidentovi patří honosná rezidence u Černého moře, která stála 100 miliard rublů (zhruba 28 miliard korun) a jejíž výstavbu umožnilo promyšlené korupční schéma v prezidentově vnitřním okruhu. A video má od té doby na serveru YouTube už přes 100 milionů zhlédnutí. Kreml popírá, že by Putin palác vlastnil.

Průzkum však zároveň ukázal, že se za poslední rok poměrně výrazně změnila prezidentova obliba u mladých lidí ve věku 18 až 24 let. Zatímco loni v lednu jeho činy schvalovalo 68 procent respondentů této věkové skupiny, nyní tak činí 51 procent dotázaných. Server The Moscow Times zároveň píše, že v současné době kroky šéfa Kremlu neschvaluje 46 procent mladších respondentů, což je oproti loňským 31 procentům prudký nárůst. Server v této souvislosti uvádí, že podle Gudkova je to znamení, že mladší generace se od Kremlu čím dál více odvrací. Naopak nejvýraznější podporu má u starších obyvatel země.

Putin zůstává podle průzkumu nejdůvěryhodnějším politikem v Rusku, důvěřuje mu 29 procent dotázaných, což je o pět procent méně oproti loňskému říjnu. Navalnyj si v tom ohledu polepšil a se svými současnými pěti procenty v žebříčku důvěryhodnosti předběhl šéfa komunistů Gennadije Zjuganova a obsadil mezi ruskými politiky šesté místo.

Putinova obliba klesla k historickému minimu za dvě desetiletí loni na jaře, během první vlny pandemie, kdy spadla k 59 procentům.