Putin má strach z koronaviru, před rezidencí u Moskvy instalovali dezinfekční tunel

Informovala o tom agentura RIA Novosti. Svou informaci doplnila videem, na němž je vidět, že po vstupu do chodby se příchozí ocitne ve spršce dezinfekční látky.

Tunel vyrobili v podniku v povolžském městě Penze. Putin v rezidenci přijímá návštěvy a jeho mluvčí Dmitrij Peskov v dubnu řekl, že každý, kdo se s prezidentem setkává, je testován na koronavirus.

O měsíc později Peskov ohlásil, že se sám nakazil. Mluvčí také oznámil, že Putin stále udržuje osobní kontakty, avšak drží se pravidla o bezpečné vzdálenosti.

Rusko má kolem 545.000 potvrzených případů koronaviru a je v tomto ohledu třetí nejpostiženější zemí na světě po USA a Brazílii. Přisuzuje to masivnímu testování. Co do počtu mrtvých je na tom Rusko lépe než jiné postižené státy - má jich 7284. Jak ale uvádí agentura Reuters, kritici o věrohodnosti ruských čísel o úmrtí pochybují.