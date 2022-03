Putin podepsal dekret o jarním odvodu do armády, nastoupit má 134 tisíc lidí

— Autor: ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 134.500 občanů Ruské federace ve věku od 18 do 27 let, oznámila agentura TASS. Základní vojenská služba v Rusku trvá 12 měsíců.