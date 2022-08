Raketomety HIMARS údajně zasáhly základnu wagnerovců v Popasně

Na twitteru o tom dnes informoval například poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Na sociálních sítích kromě toho kolují spekulace, že při útoku mohl být zabit i majitel skupiny Jevgenij Prigožin.

Heraščenko připomíná, že wagnerovci jsou považováni za soukromou "armádu" ruského prezidenta Vladimira Putina a že jsou odpovědní za páchání zvěrstev na celém světě, včetně Ukrajiny.

O ukrajinském útoku na základnu v Popasně v Luhanské oblasti informoval na síti Telegram i ruský propagandista Jurij Kotěnok. Právě na základě fotografií, které jiný ruský propagandista Sergej Sreda umístil na sociální sítě, byla podle Heraščenka základna patrně lokalizována. Informaci o zásahu na místě zatím nepotvrdily nezávislé zdroje.

⚡️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.



Wagner group is a private "army" of Putin, responsible for atrocities all over the world, including 🇺🇦.



It seems that the location was found out from 📷 made by 🇷🇺 propagandist. pic.twitter.com/67SrVSfnyG