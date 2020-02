Policie uvedla, že nařídila domovní prohlídky na jihu Londýna ve městě Bishop's Stortford v hrabství Hertfordshire severně od metropole. "Zatím nebyl nikdo zatčen a vyšetřování pokračuje," uvedla policie v prohlášení.

Útok se odehrál v neděli odpoledne na rušné obchodní ulici v londýnské čtvrti Streatham. Ukradeným nožem s čepelí dlouhou 25 centimetrů tam za bílého dne pobodal dva lidi Sudesh Amman, který byl teprve koncem ledna podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za trestné činy spojené s terorismem. Soud jej v prosinci 2018 odsoudil na tři roky a čtyři měsíce odnětí svobody poté, co se u něj našly materiály popisující výrobu výbušných zařízení a další dokumenty obsahující propagandu teroristických organizací včetně Islámského státu (IS).

#SudeshAmman “smiled & laughed throughout the Old Bailey hearing including when Judge Mark Lucraft QC told him he was facing a custodial sentence of 'some length’.”



He was laughing at British law & order that let him out 12 months later. https://t.co/aQgDW1DNvX