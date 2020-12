Mikrobioložka: Restrikce můžou trvat celý příští rok, vakcíně navzdory

První dodávka bude stačit k očkování 400 tisíc lidí - každý musí dostat dvě dávky, upozorňuje odbornice. Dodává, že britský Regulační úřad pro léčiva a zdravotní produkty (MHRA) také zahájil posuzování další vakcín, které se nacházejí v poslední fázi testování na lidech, tedy látek od společností AstraZeneca a Moderna, a pokud prokážou vysokou účinnost a bezpečnostní standard, budou rovněž schváleny pro běžné použití.

"Nejrychleji vyvinutou vakcínou vůbec je vakcína proti příušnicím, které trvalo pouhé čtyři roky od konceptu na trh," pokračuje Mohammedová. Podotýká, že všechny uvedené vakcíny tento rekord výrazně posunuly a jejich vývoj trval méně než rok, aniž by došlo k vynechávání důležitých fází.

MHRA posuzuje záznamy více než 40 tisíc účastníků testů vakcíny od Pfizeru, kteří pocházejí z různého prostředí, přičemž její efektivita - zamezení symptomatického průběhu nemoci covid-19 v podmínkách zkoušek - dosahuje 95 %, uvádí vědkyně. Dodává, že ve skutečných podmínkách bude zřejmě o něco nižší, ale důležité je to, že nevykazuje žádné vedlejší účinky, byť tato stránka bude po uvedení vakcíny na trh dále monitorována.

Očekává se, že očkováni budou nejprve zdravotníci, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin, konstatuje autorka komentáře. Vysvětluje, že nemocnice navíc mají extrémně výkonné chladící boxy, které jsou ke skladování vakcíny nezbytné, tudíž jsou z logistického hlediska dobrým místem pro zahájení očkování.

S rouškami se nelučme

Tyto zprávy jsou podle Mohammedové skvělé a dávají důvod k optimismu ohledně budoucnosti. Zároveň však mikrobioložka zmiňuje názor profesora experimentální medicíny Petera Openshawa z Imperial College London, který tvrdí, že za této situace by bylo uvolnění restriktivních opatření "ohromnou chybou".

"Tudíž zatím nevyhazujte svou roušku a neobjímejte své prarodiče," píše expertka. Zmiňuje, že podle nejstarší nezávislé vědecké instituce světa, Royal Society, restrikce zůstanou v platnosti ještě mnoho měsíců, ne-li celý rok.

Pokud se člověk nechá očkovat proti covidu-19, neměl by očekávat okamžitou imunitu proti nákaze, jelikož krevní buňky známé jako B lymfocyty musí nejprve detekovat antigen ve vakcíně a následně proti němu vytvořit konkrétní protilátky, vysvětluje vědkyně. Dodává, že teprve poté dokážou tyto protilátky napadnout a neutralizovat virus, je-li mu člověk vystaven.

Reakce imunitního systému, kterou vytvářejí B lymfocyty, se nazývá primární reakcí a nastartovat ji trvá zhruba dva týdny, tudíž dva týdny po očkování stále existuje riziko nákazy koronavirem, upozorňuje Mohammedová. Podotýká, že mnoho vakcín proti covidu-19 také vyžaduje dvojitou aplikaci, aby bylo dosaženo plné ochrany, přičemž interval mezi dávkami osciluje mezi 21 a 28 dny, a tak je o plné imunitě možné hovořit zhruba šest týdnů po aplikaci první dávky.

Zastavení přenosu je nejisté

"Ačkoliv se zdá, že vakcíny v poslední fázi zkoušek jsou vysoce účinné při bránění symptomatického průběhu covidu, zatím si nemůže být jistí, že brání přenosu viru," varuje mikrobioložka. Vysvětluje, že k tomu je potřeba vakcína, která poskytuje tzv. sterilizační imunitu, v rámci níž se imunitní buňky dokážou navázat na virus a zabránit mu ve vstupu do buněk, kde se replikuje.

I šest týdnů po prvním očkování se tak mnozí koronavirem nakazí, přestože neonemocní, konstatuje autorka komentáře. Poukazuje, že studie o předklinické fázi testů vakcíny AstraZeneca zjistila, že makakové, kteří vakcínu dostali, sice netrpěli vážným průběhem nemoci a poškozením plic, ale stále je trápila koronavirová infekce horních cest dýchacích a virus vylučovali nosem.

Pokud to platí i pro lidi, znamenalo by to, že sice budou chráněni před symptomatickou nemocí, ale virus budou dále šířit, shrnuje vědkyně. Vyzdvihuje, že v této fázi nevíme ani u vakcín společností Pfizer a Moderna, zda přenos přerušují, byť to budoucí studie jistě odhalí.

"Rovněž, pokud jste byli očkováni, existuje malá šance - alespoň jedna ku dvaceti -, že vás vakcína neochrání," pokračuje Mohammedová. Proto doporučuje i těm, kteří budou očkovaní, nosit nadále roušku, pracovat pokud možno z domova a zdržet se kontaktu s lidmi, a to do plné proočkovanosti, které se podaří dosáhnout možná až v létě příštího roku. Stejně tak vybízí k dobré hygieně rukou, jelikož viry, nejen SARS-CoV-2, s námi budou navždy.