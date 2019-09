Poklonská byla v kritických dnech ruské okupace krymskou prokurátorkou, službu v ukrajinské justiční službě vykonávala od roku 2002. Po příchodu ruských ozbrojenců na Krym v roce 2014 se přihlásila k Rusku a v úřadu ji pak potvrdily okupační úřady. V roce 2016 Krym opustila, aby se v Moskvě stala poslankyní federální Státní dumy.

Ukrajinské úřady Poklonskou stíhají pro podezření ze spiknutí proti ústavnímu pořádku. Na sankční seznam ji zařadila Evropská unie, Spojené státy, Kanada, Austrálie a Japonsko. Podle Kyjeva se po ruské anexi na Krymu podílela na pronásledování komunity krymských Tatarů.

Novým sídlem světové organizace by se podle Poklonské mohla například stát krymská Jalta, kde se v roce 1945 Sovětský svaz, Spojené státy a Británie na vytvoření OSN dohodly. Krym by se měl stát jejím sídlem proto, aby "ustaly všechny spekulace a zastaralé, dávno obnošené zaoceánské bajky o údajné anexi Krymu".

Agentura TASS dala návrh ruské poslankyně do souvislosti s rusko-americkou diplomatickou přestřelkou, kterou nedávno spustilo rozhodnutí amerických úřadů nevydat vstupní víza skupině ruských poslanců, kteří mířili do New Yorku na Valné shromáždění OSN.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov proti údajně diskriminaci tvrdě protestoval a připomněl návrh bývalého sovětského diktátora Josifa Stalina, aby sídlem OSN bylo ruské letovisko Soči.