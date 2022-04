Rusko prý dnes zabilo 200 ukrajinských vojáků, Zelenskyj vyzval Putina k jednání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím podle agentury AFP vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina ke schůzce, na které by ukončili válku. Kyjev ale přeruší jednání s Moskvou, pokud budou zabiti jeho vojáci v Mariupolu, varoval.

"Tato válka může být ukončena tím, kdo ji začal," řekl Zelenskyj k možnému jednání s Putinem na tiskové konferenci v kyjevském metru. Rozhovory zprostředkovatelů podle něj k ukončení konfliktu nepovedou.

Jako další možné důvody pro přerušení rozhovorů s Moskvou Zelenskyj vyjmenoval případná referenda o nezávislosti v Ruskem okupovaných územích v okolí Chersonu a Záporoží.

Ruské ministerstvo obrany také uvedlo, že jeho dnešní útok na Oděsu směřoval proti logistickému terminálu, kde podle Moskvy bylo velké množství zbraní z USA a z evropských zemí. Při útoku na toto přístavní město byla však zasažena také nejméně jedna obytná budova. Nejméně šest lidí přitom podle BBC přišlo o život.

Další vývoj války je nejasný

Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě.

Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev.

Britské ministerstvo obrany ale uvedlo, že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí.

Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří.

Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...) Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není.