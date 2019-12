Ruští hackeři připravili banky o miliardy, stačil škodlivý program

Americké ministerstvo financí zároveň spustilo sankce proti sedmi ruským firmám a 17 lidem, podezřelým z působení v Evil Corp, "jedné z nejaktivnějších organizací ve světě počítačového zločinu". Uvedly to dnes světové agentury.

Maxim Jakubec byl podle obžaloby vůdcem skupiny, Igor Turašov jeho pomocníkem, napsala agentura Reuters. Oběťmi spiknutí se podle obžaloby podané u federálního soudu v Pittsburghu stalo několik subjektů, včetně školy, ropné firmy a finančního ústavu First Commmonwealth Bank. Dvě transakce byly zpracovány prostřednictvím Citibank v New Yorku. Mluvčí obou bank dosud na žádosti o vyjádření neodpověděli.

Obžaloba byla podána 12. listopadu, ale zveřejněna byla až dnes.

Jakubec byl jedním z prvních uživatelů programu známého jako Dridex, který již více než osm let škodí bankám a podnikům. Program, který se poprvé objevil na konci roku 2011, má podle odborníků na počítačovou bezpečnost na svědomí miliony dolarů ukradené po celém světě. Experti si už dlouho mysleli, že program je dílem ruských hackerů.

Jakubec podle amerického ministerstva v posledních letech spolupracoval s ruskou tajnou službou FSB na projektech pro ruskou vládu.

V Británii bylo už dříve zadrženo a odsouzeno k úhrnému trestu 40 let vězení osm lidí za pomoc hackerské skupině Evil Corp při praní peněz, uvedla ruská agentura TASS s odvoláním na dnešní prohlášení britského Národního kriminálního úřadu (NCA). Úřad odhadl, že Evil Corp jen v Británii způsobil škody v řádu stovek milionů liber.

Washington z počítačových zločinů obviňuje ještě jednoho Rusa, připomněl server Newsru.com případ Alexeje Burkova, kterého Izrael minulý měsíc vydal do USA. Devětadvacetiletý Burkov podle Washingtonu na síti ukradl data z kreditních karet asi 150.000 Američanů, která pak prodal se ziskem kolem 20 milionů dolarů (460 milionů korun). Sám jakékoli provinění popírá.

Na 13. ledna je v kalifornském San Francisku předběžně stanoven soud s dalším ruským hackerem Jevgenijem Nikulinem, které ke stíhání do USA vydala Česká republika poté, co ho v roce 2016 zadržela v Praze na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se Nikulin dopustil hackerských útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox, hrozí mu až 30 let vězení.

Rus, o jehož vydáníneúspěšně usilovalo i Rusko, nyní po ministerstvu spravedlnosti žádá 1,5 milionu korun za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím; bývalý ministr Robert Pelikán (ANO) totiž podle ústavního soudu při vydání porušil Nikulinova práva.